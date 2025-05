Ici Tout Commence spoiler : Marc au plus mal et prêt à déraper !... (vidéo épisode du 15 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Marc dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, ce dernier est en plein désespoir… Il est au plus mal, seul chez lui, et s’apprête à déraper !











Il regarde une bouteille d’alcool dans sa cuisine avant de finalement la ranger dans un placard. Mais en s’installant sur le canapé, Marc tombe sur un fouloir oublié par Rose… De quoi lui rappeler qu’à cause de Paul et son odieux chantage, il a perdu la femme qu’il aime.

Marc est désemparé et il regarde en direction du placard, prêt à craquer…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1176 du 15 mai 2025, Marc au plus mal

