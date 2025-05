C à vous du 15 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Affaire Bétharram : 5h30 d’audition sous tension pour le Premier ministre François Bayrou. Violette Spillebout, députée Ensemble pour la République du Nord, et Paul Vannier, député LFI/NFP du Val-d’Oise, sont les invités

🔵 “Le violeur de la Sambre” : Dino Scala entendu aujourd’hui par la justice pour 16 nouvelles affaires. On en parle avec Me Margaux Mathieu, avocate de Dino Scala et Plana Radenovic, journaliste police-justice RTL



🔵 Dans la Suite de C à vous à Cannes :

– Julien Bancilhon pour “Les rencontres du Papotin”, avec Gaspard Joseph

– Anouchka Delon nous présentera l’exposition “Delon & Elles” actuellement dans les rues de Cannes

– Charlotte Cardin interprètera en live son titre “Feel Good”

– Eloy Pohu, Élodie Bouchez et Robin Campillo pour son film “Enzo” co-réalisé avec Laurent Cantet, en salle le 18 juin

– Hafsia Herzi, pour le film “La petite dernière” qu’elle a réalisé, en salle le 1er octobre

