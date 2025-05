C à vous du 17 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce samedi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Martin Jauvat, Emmanuelle Bercot et William Lebghil, pour le film “Baise-en-ville” prochainement en salle

🔵 Le combat pour la vie de Lorène Vivier, atteinte de la maladie de Charcot : elle témoigne ce soir sur le plateau de C à vous à Cannes. Le documentaire “Du côté de la vie”, réalisé par Myriam Seurat sera prochainement disponible sur LCP



Publicité





🔵 Aliocha Schneider interprètera en live “L’océan des amoureux” sur la scène de C à Vous à Cannes

🔵 Louane représente ce soir la France à l’Eurovision 2025. On sera en duplex avec Émilie Mazoyer, depuis la fanzone de l’Eurovision place de la Bastille à Paris puis avec Stéphane Bern et Laurence Boccolini, depuis Bâle (Suisse), où a lieu la finale de l’Eurovision

🔵 Dans la Suite de C à vous à Cannes :

– Jean-Pascal Zadi, Michel Hazanavicius et Raphaël Quenard pour son film documentaire “I Love Peru” co-réalisé avec Hugo David

– Ramzy Bedia & Sami Outalbali, pour le film “Classe moyenne” réalisé par Antony Cordier, en salle le 24 septembre

– Damso, pour le court-métrage “R.E.M : Épisode 00” présenté en séance unique et gratuite mardi en France dans les cinémas Pathé et MK2

– Panayotis Pascot & Maria de Medeiros, pour le film “Le roi Soleil” réalisé par Vincent Maël Cardona, en salle le 27 août

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 17 mai 2025 à 19h sur France 5.