Tennis Rome : la finale dames Gauff / Paolini en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Rome ATP – la finale dames Gauff / Paolini en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi soir. Le tournoi de tennis Masters 1000 de Rome se poursuit aujourd’hui et l’italienne Jasmine Paolini affronte l’américaine Coco Gauff en finale.





Un match à suivre ce soir à partir de 17h sur beIN SPORTS.







Ce samedi, la finale féminine du tournoi WTA 1000 de Rome oppose l’Américaine Coco Gauff à l’Italienne Jasmine Paolini, dans un duel très attendu au Foro Italico.



Classée n°3 mondiale, Coco Gauff vise son premier titre de la saison et le 10e de sa carrière. Elle a atteint la finale après une demi-finale marathon contre l’Olympienne Qinwen Zheng, remportée en 3 heures et 32 minutes — la plus longue rencontre de sa carrière. Coco Gauff n’a plus remporté de titre sur terre battue depuis 2021, mais elle a récemment battu Iga Swiatek à Madrid, affichant une belle forme sur cette surface.

Jasmine Paolini, n°5 mondiale, est la première Italienne à atteindre la finale à Rome depuis 11 ans. Elle a battu Peyton Stearns en demi-finale et pourrait devenir la première Italienne titrée à Rome depuis 1985. Paolini a déjà remporté un titre WTA 1000 à Dubaï cette année et a battu Gauff sur terre battue à Stuttgart en avril.

Leur face-à-face est serré : Gauff mène 2-1, mais Paolini a remporté leur dernier affrontement sur terre. Le vainqueur remportera 1 000 points WTA et près de 978 000 dollars. Ce match promet un spectacle intense entre la puissance de Gauff et la ténacité de Paolini, portée par son public.

le match Gauff / Paolini en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur beIN SPORTS à partir de 17h.

Sur le site du WTA, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Gauff / Paolini, la finale dames du tournoi de tennis de Rome, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.