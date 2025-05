Demain Nous Appartient spoilers : un terrible drame, Marianne dit tout, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 19 au 23 mai 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 19 au 23 mai 2025 – Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’accident de voiture de Damien. Celui est hospitalisé d’urgence suite à un grave accident. A l’hôpital, Aaron Leclerc annonce à Philippine, Audrey et Violette la mort de Damien ! Audrey et Philippine s’effondrent.

Mais le lendemain, alors qu’Audrey veut dire au revoir à son mari, elle lui tient la main et c’est un choc : ce n’est pas Damien ! L’analyse adn confirme que ce n’est pas lui. Il a été enlevé, comme Charles ! Audrey reprend espoir. Mais nouveau coup dur pour les Julliard : Violette est enlevée à son tour !

De son côté, Marianne a bien du mal à porter le secret d’Alex. Elle rompt le secret médicale en se confiant à Sébastien…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 19 au 23 mai 2025

Lundi 19 mai 2025 (épisode 1945) : Un terrible drame touche les familles Julliard-Roussel. Marianne rompt le secret médical. Soizic commence à voir d’un mauvais œil la relation de Martial avec son fils.

Mardi 20 mai 2025 (épisode 1946) : Le comportement d’Audrey inquiète sa famille. Alain surprend Soizic et Martial en mauvaise posture. Sébastien et Alain ont la même idée derrière la tête.

Mercredi 21 mai 2025 (épisode 1947) : La police soupçonne Saint-Clair d’être impliqué dans la disparition des frères Julliard. Harcelé, Bart doit ruser pour éviter d’être repéré. Marine annonce une mauvaise nouvelle à Victoire et Samuel.

Jeudi 22 mai 2025 (épisode 1948) : Pour sa fille, Philippine demande une faveur à Audrey. Gloria joue la comédie pour sauver Bart de sa conquête. Certaine d’avoir démasqué son admiratrice, Raphaëlle confronte une étudiante.

Vendredi 23 mai 2025 (épisode 1949) : Toujours captifs, Damien et Charles parviennent à communiquer. Raphaëlle organise sa vengeance avec l’aide de Camille. Fred envoie un message caché à Victoire.

