Ici Tout Commence spoiler : Coline donne une info capitale à la police ! (vidéo épisode du 4 juin)

Ici tout commence spoiler – Coline va donner une info capitale au capitaine Brassac dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors que l’enquête sur l’empoisonnement du Double A se poursuit, Coline est interrogée et se souvient d’un détail important…











Elle avoue au gendarme et à Teyssier qu’avant le service, elle a surpris une dispute entre Anaïs et Milan ! Ils parlaient d’un mec qui était venu parler à Anaïs à l’économat… Un certain Sam ! Emmanuel est sous le choc, il se souvient que Sam est celui qui est responsable de la perte d’audition d’Anaïs et qu’elle l’avait enfermé dans la chambre froide.

Avec le témoignage de Coline, l’enquête va donc enfin s’orienter vers Sam…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1190 du 4 juin 2025, Coline donne une info importante

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.