C dans l’air du 12 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 12 mai 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 12 mai : invités et le sommaire

⬛ Poutine/ Zelensky : Trump veut une rencontre « maintenant » !

« J’attendrai Poutine jeudi en Turquie, en personne. » En annonçant sa venue à Istanbul pour des pourparlers directs entre Kiev et Moscou, Volodymyr Zelensky tend la main à son adversaire, lui donnant rendez-vous ce 15 mai. Une initiative qui fait suite à la déclaration de Vladimir Poutine, samedi, où le président russe s’est dit disposé à engager des « discussions directes ». Mais jusqu’à présent, le maître du Kremlin n’a ni confirmé ni démenti sa participation, ignorant par ailleurs l’appel à un cessez-le-feu « inconditionnel et total » pour une durée de 30 jours, lancé samedi depuis Kiev par l’Ukraine et ses partenaires européens, avec le soutien explicite des États-Unis.



Publicité





Donald Trump, frustré par le manque d’avancées, a réitéré la semaine dernière sa promesse de régler le conflit en « 24 heures » s’il revenait au pouvoir. Ces dernières 48 heures ont été marquées par une intense activité diplomatique. Une effervescence qui soulève une question cruciale : cette semaine pourrait-elle marquer un tournant dans la guerre en Ukraine ?

Ce lundi 12 mai, les alliés européens de Kiev se retrouvent à Londres pour réclamer à nouveau une trêve préalable aux négociations. Trump, de son côté, estime qu’une rencontre russo-ukrainienne pourrait au moins permettre de savoir si un accord reste envisageable. Faute de progrès, dit-il, les Occidentaux devront tirer les conséquences et ajuster leur stratégie. Zelensky, prudent, attend de voir si la Russie respectera le cessez-le-feu. Le Kremlin, lui, a rejeté cet ultimatum lundi après-midi, le qualifiant d’ »inacceptable ».

À l’approche du 15 mai, l’incertitude demeure. Peut-on encore faire confiance à Vladimir Poutine ? Pour beaucoup d’Ukrainiens, la réponse est claire : non. Sur le terrain, nos journalistes ont rencontré des soldats et des civils mutilés par la guerre, défigurés par des éclats, des balles ou des mines. Ils sont aujourd’hui des centaines à porter les stigmates de ce conflit. En parallèle, le dirigeant d’Arquus, entreprise française de blindés, nous a confié son rôle clé dans cette « économie de guerre », illustrant la mobilisation croissante de l’industrie européenne.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 12 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.