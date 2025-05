The Voice : énorme flop pour le single des gagnants, Il Cello

Publicité





C’est un réveil brutal pour Il Cello, le groupe fraîchement sacré vainqueur de la dernière saison de « The Voice, la plus belle voix ». Un peu plus d’une semaine après leur victoire triomphale, censée marquer le début d’une carrière prometteuse, les chiffres sont tombés — et ils sont glaçants. Leur premier single, « Une femme », n’a enregistré que 34 272 streams sur Spotify. Un score dérisoire qui résonne comme un échec cuisant.











Pour un groupe propulsé en prime time devant des millions de téléspectateurs, cette performance fait tache. À titre de comparaison, certains finalistes malheureux des éditions précédentes avaient dépassé les 100 000 écoutes en quelques jours à peine. Même les titres les plus confidentiels issus de la scène indépendante parviennent parfois à faire mieux.

Le titre, une ballade à mi-chemin entre variété française classique et influences lyriques, semble ne pas avoir trouvé son public. Et malgré une exposition massive lors de la finale et le soutien de leur coach, Florent Pagny, la magie n’a pas opéré.

L’industrie musicale, quant à elle, s’interroge : The Voice peine-t-elle désormais à transformer ses gagnants en véritables artistes populaires ? Depuis plusieurs saisons, rares sont les lauréats qui ont su réellement percer au-delà de l’émission. Avec Il Cello, la tendance semble se confirmer et on est très loin du succès rencontré par les candidats de la Star Academy.



Reste à savoir si le groupe saura rebondir avec un second titre plus marquant, ou s’il rejoindra la longue liste des gagnants vite oubliés. Une chose est sûre : le succès ne s’offre pas sur un plateau, même quand il est télévisé.