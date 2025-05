Un Si Grand Soleil spoiler : Manu dérape face à Rebecca, Eve le quitte ! (épisode du 15 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1642 du 15 mai 2025 – Et si Manu faisait rater toute l’enquête sur le trafic de stéroïdes dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, alors que Chazel est arrêté en plein deal de stéroïdes grâce à ses écoutes téléphoniques, Manu reste convaincu que Rebecca est mêlée à tout ça.











A la salle, alors qu’une nouvelle sportive s’écroule, Manu dérape et confronte Rebecca sous les yeux d’Eve : il lui demande combien de victimes il va lui falloir ! Rebecca nie toute implication dans le trafic et s’en va. Eve est sous le choc.

Le soir chez eux, Manu est alors obligée d’avouer à Eve qu’il enquête sur Rebecca depuis déjà plusieurs jours. Elle lui demande s’il a des preuves contre elle, Manu reconnait que non mais il a des soupçons. Eve n’apprécie pas et qu’il ne lui ait rien dit. Eve envoie balader Manu et quitte Manu en claquant la porte.

Pendant ce temps là, Rebecca se débarrasse de toutes les preuves. Elle jette tout à l’eau !



