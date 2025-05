C dans l’air du 7 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 7 mai 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 7 mai : invités et le sommaire

⬛ Blanche Leridon, directrice éditoriale à l’Institut Montaigne et experte des enjeux démocratiques et institutionnels, analysera les intentions de vote en vue de l’élection présidentielle de 2027, ainsi que l’émergence possible de candidats non issus du système politique traditionnel, comme Michel-Édouard Leclerc ou Cyril Hanouna.

⬛ Inde / Pakistan : le risque d’une guerre totale ?



Les récents échanges de tirs entre l’Inde et le Pakistan ravivent les inquiétudes d’un conflit majeur. La communauté internationale appelle à la retenue, redoutant une escalade entre ces deux puissances nucléaires. Les frappes nocturnes ont coûté la vie à au moins 26 personnes côté pakistanais et 12 côté indien. New Delhi les présente comme des représailles à l’attentat de Pahalgram du 22 avril, qui avait fait 26 morts dans le Cachemire indien, région sous haute tension depuis 1947.

Accusé d’avoir orchestré l’attentat, Islamabad a fermement nié toute implication. Pourtant, hier, l’Inde a affirmé avoir ciblé « des infrastructures terroristes au Pakistan ». La riposte immédiate d’Islamabad fait désormais craindre un engrenage irréversible. Le gouvernement pakistanais a déclaré se « réserver le droit absolu de répondre de manière décisive à cette attaque indienne non provoquée ».

Pendant ce temps, en mer de Chine, la tension monte également. Des images satellites montrent des barges d’invasion de l’armée chinoise, susceptibles de transporter des troupes vers Taïwan. Ces équipements ont été observés fin mars dans le sud de la Chine, alimentant les craintes d’une offensive imminente. L’hypothèse d’une invasion n’a jamais semblé aussi concrète, et l’île se prépare à l’éventualité du pire.

À Moscou, les préparatifs pour les commémorations du 9 mai battent leur plein. Xi Jinping sera l’invité d’honneur de Vladimir Poutine, marquant une démonstration de puissance à la fois militaire et diplomatique sur la place Rouge. Mais une ombre plane : le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti qu’il ne pouvait garantir la sécurité du lieu, une menace implicite qui laisse craindre des attaques de drones ukrainiens.

Sommes-nous à la veille d’une guerre ouverte entre l’Inde et le Pakistan ? L’invasion de Taïwan par la Chine est-elle désormais inévitable ? Et quels enjeux politiques et symboliques se cachent derrière les célébrations du 9 mai à Moscou ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 7 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.