Ici Tout Commence spoiler : le concept de Tom fait réagir (vidéo épisode du 9 mai)

Ici tout commence spoiler – C’est au tour de Tom de mettre en place son concept à l’atelier dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que son concept ne va pas faire l’unanimité !











Tom Azem dévoile à sa brigade son tout nouveau concept, centré sur la mer et une approche éco-responsable. Mais ses efforts tombent à plat : Lionel Lanneau, Emi Saneka et Mehdi Mabsoute ne lui facilitent pas la tâche. Tous trois ne cessent de critiquer ses choix et de remettre en question ses convictions. Selon eux, son menu est tout sauf responsable.

Accablé par leurs remarques acerbes, Tom finit par perdre son sang-froid. Il lâche alors, sans détour, qu’il n’a aucun intérêt pour l’écologie ni pour la cuisine responsable…

