Ça commence aujourd’hui du 14 mai 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 14 mai 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit s’intitule « Maladie de peau : elles ont réussi à accepter leur différence ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 14 mai 2025 à 13h55 « Maladie de peau : elles ont réussi à accepter leur différence ! » (inédit)

À la suite d’un choc émotionnel provoqué par une rupture brutale dans sa vingtaine, Chloé a vu apparaître des taches d’hyperpigmentation sur son visage, avant de développer un vitiligo. Aujourd’hui, elle a retrouvé son équilibre et a renoué avec une image d’elle-même apaisée et confiante. Un témoignage bouleversant à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Trisomie 21 : comment les familles se projettent-elles dans l’avenir ? » (rediffusion)

Cette émission s’intéresse au parcours de vie et au vieillissement des personnes atteintes de trisomie 21, dont l’espérance de vie a fortement augmenté en l’espace de cinquante ans. Une avancée porteuse d’espoir, mais aussi source de préoccupations pour leurs proches. Entourée d’experts, Faustine Bollaert accueille sur son plateau Yves, Vincent et Alexandre, venus témoigner aux côtés de leurs familles. Ensemble, ils partagent leur quotidien sans tabou et livrent leur regard sur l’avenir. Un numéro riche en émotions, à ne pas manquer.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 14 mai 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.