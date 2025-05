« Une promesse pour venger ma sœur » : votre téléfilm ce 14 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une promesse pour venger ma sœur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 14 mai 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion, il s’intitule « Une promesse pour venger ma sœur ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Une promesse pour venger ma sœur » : l’histoire, le casting

Andrea intègre l’université de Benhurst, là même où sa sœur Gabrielle a trouvé la mort un an plus tôt. En dépit des objections de sa mère, elle choisit également d’intégrer la même sororité, dirigée par la charismatique Kelly et encadrée par la bienveillante Rebecca. Mais à peine arrivée, Andrea reçoit une mystérieuse carte anonyme l’avertissant de se méfier de son entourage et affirmant que la mort de Gabrielle n’était pas un accident. Avec l’aide de son amie Jess, elle se lance dans une enquête pour découvrir la vérité sur ce drame enfoui…

Avec : Lauryn Speights (Andrea Davrow), Monique Straw (Vanessa Davrow), Alexandria DeBerry (Callie Thompson), Ashley Jones (Rebecca Hale)



Publicité





Et à 15h50 « Le pire cauchemar d’une mère » (rediffusion)

Après la mort mystérieuse de son ex-mari dans un accident de voiture, Olivia décide de repartir de zéro dans une nouvelle ville. Soucieuse du mal-être de sa fille Hannah face à cette perte, elle l’encourage à partir camper avec leurs nouveaux voisins. Mais au retour de ces derniers, le choc est total : ils affirment qu’Hannah ne s’est jamais jointe à eux et qu’ils ne l’ont même jamais rencontrée. Persuadée que sa fille a disparu et que la vérité lui est dissimulée, Olivia fait appel à la police locale pour retrouver Hannah.

Avec : Stephanie Charles (Mary Cooper), Zoe McLellan (Olivia Whitmore), Stevie Lynn Jones (Hannah), Matthew Pohlkamp (Layne Whitmore)