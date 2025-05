Des racines et des ailes du 14 mai : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 14 mai 2025 – C’est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « 1 000 ans d’excellence en Normandie ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Dans ce numéro inédit, Carole Gaessler vous emmène en Normandie pour célébrer le millénaire de Caen. Un voyage à travers l’histoire d’une région façonnée par des bâtisseurs d’exception, de Guillaume le Conquérant à la renaissance du Havre sous l’impulsion d’Auguste Perret. Mais la Normandie, c’est aussi une terre de traditions et de savoir-faire, où les terroirs révèlent toute leur richesse.

Une nature spectaculaire et préservée



Saviez-vous que la baie du Mont-Saint-Michel, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, figure parmi les plus vastes baies au monde ? Ou encore que le Cotentin possède la deuxième côte la plus sauvage de France, juste après la Corse ? Géologue et photographe, Arnaud Guérin nous fait découvrir ces paysages hors du commun vus du ciel.

Des femmes et des hommes passionnés

Julie Decayeux élève 200 chevaux et poulains en liberté. Son combat : faire reconnaître le lait de jument comme alternative infantile. Un défi qu’elle relève avec détermination.

Le chef étoilé David Gallienne incarne la gastronomie normande avec audace et créativité. Partisan du local, il nous emmène chez l’un des plus anciens producteurs de Calvados, où une cuvée spéciale lui est dédiée.

À Giverny, aux portes de la Normandie, les jardins de Claude Monet perpétuent l’héritage de l’impressionnisme. Rémi Lecoutre, jardinier en chef, mène une véritable enquête botanique pour retrouver les variétés de fleurs originales choisies par le peintre.

Un patrimoine vivant à préserver

Audrey Régnier dirige la dernière manufacture française d’aiguilles et d’épingles, implantée en Normandie. Grâce à son engagement, ce patrimoine industriel unique perdure et séduit encore les grandes maisons de couture.

Enfin, à Cherbourg, Yvon Charles redonne ses lettres de noblesse à un objet emblématique : le parapluie. Fabriqué avec exigence, il s’impose aujourd’hui comme un accessoire de luxe, jusqu’aux portes de la République.