Grey’s Anatomy du 14 mai 2025 : la suite de la saison 21 ce soir sur TF1

Grey’s Anatomy du 14 mai 2025 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 débute la diffusion de la saison 21 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Grey’s Anatomy du 14 mai 2025 : vos deux épisodes de ce soir

L’une des nôtres : Indignée par la décision de Meredith et Amelia de publier les résultats de leurs recherches sur Alzheimer, Catherine ne se contente pas de les pousser à quitter leurs postes : elle engage également des poursuites judiciaires contre Meredith. Cette dernière semble néanmoins prête à ouvrir son cœur à Nick. De leur côté, Owen et Teddy, également sans emploi, traversent une période compliquée. Jo, quant à elle, peine à trouver le bon moment pour annoncer à Link qu’elle attend leur troisième enfant. Pendant ce temps, le Grey Sloan voit l’arrivée de James, un nouvel aumônier. Cette 21e saison marque aussi le départ de deux personnages récurrents, interprétés par Jake Borelli et Midori Francis.

Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)