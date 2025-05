Fort Boyard : Bruno Guillon va-t-il remplacer Olivier Minne ? Il répond (VIDÉO)

Publicité





Alors que les rumeurs vont bon train ces dernières semaines concernant l’avenir de Fort Boyard et le nom de son potentiel nouveau présentateur, Bruno Guillon a tenu à clarifier les choses. Invité samedi soir dans l’émission C l’hebdo sur France 5, l’animateur a fermement démenti être pressenti pour succéder à Olivier Minne.











« Je me dis rien du tout. Je n’ai jamais postulé pour un poste, on est venu me chercher. On ne m’a pas appelé pour Fort Boyard, je n’ai eu personne au téléphone », a-t-il déclaré en réponse aux spéculations.

Depuis l’annonce du départ d’Olivier Minne, aux commandes du jeu culte de France 2 depuis 2003, plusieurs noms circulent pour reprendre le flambeau, dont celui de Bruno Guillon. Un bruit de couloir que l’animateur de « Chacun son tour » a donc catégoriquement réfuté.

Pour l’heure, France Télévisions n’a pas officiellement communiqué sur l’avenir de Fort Boyard et le nom de son futur présentateur. Olivier Minne, qui quittera France Télévisions pour M6 à la rentrée de septembre, est actuellement en plein tournage de son ultime saison de Fort Boyard, qui sera diffusée cet été.



VIDÉO Bruno Guillon sort du silence sur Fort Boyard