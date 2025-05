Publicité





66 minutes du 11 mai 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 11 mai 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Cryptomonnaies : l’appât des gangs

Ce jeudi 1er mai, une attaque soigneusement orchestrée s’est révélée d’une extrême violence. Il est 10h30 dans le 14e arrondissement de Paris lorsqu’un homme d’une cinquantaine d’années est enlevé sous les yeux de passants stupéfaits. Quatre individus cagoulés le forcent à monter dans un fourgon. L’homme n’est autre que le père d’un jeune investisseur ayant amassé une fortune grâce aux cryptomonnaies. Rapidement, ce dernier reçoit une demande de rançon : plusieurs millions d’euros en échange de la vie de son père. Pour le contraindre à obtempérer, les ravisseurs n’hésitent pas à lui envoyer une vidéo dans laquelle la victime apparaît avec un doigt tranché. Deux jours plus tard, la police parvient à localiser et libérer l’homme, retrouvé sain et sauf dans un pavillon de Palaiseau (Essonne). Cinq suspects ont été arrêtés, mis en examen, et placés en détention provisoir

Ce type d’agression suscite une vive inquiétude tant chez les forces de l’ordre que chez les détenteurs de cryptomonnaies, qui redoublent désormais de prudence. Ces derniers mois, les attaques ciblées se sont multipliées, comme en témoigne l’enlèvement en janvier de David Balland, fondateur de Ledger, lui aussi victime d’une mutilation.

Qui sont ces nouvelles cibles privilégiées des criminels ?



🔵 Street food : la folie du sandwich vég

Savoureux, original, sans viande et souvent très coloré, le sandwich végétarien incarne une véritable révolution dans l’univers de la street food. Du céleri rôti au tempeh mariné, accompagné de sauces au tahini ou au miso, ces créations végétales témoignent d’une audace culinaire en pleine expansion. D’abord plébiscité par les adeptes du sans-viande, le sandwich végé séduit désormais même les amateurs de viande les plus convaincus. Boulangeries, sandwicheries et food trucks s’en emparent, à des prix abordables

Du concours du meilleur sandwich au chef étoilé Alan Geaam, qui revisite le traditionnel shawarma en version végétarienne, tour d’horizon d’une tendance gourmande qui ne cesse de croître.

🔵 Paris-Papeete : le vol le plus long

Avec une durée totale de 22 heures, le vol Paris-Papeete (Tahiti), opéré par Air Tahiti Nui, détient le record du plus long trajet au départ de Paris. Il devance largement les liaisons vers Tokyo (13h55), Santiago (14h25) ou encore Perth (16h30). Comment les passagers supportent-ils une si longue immobilisation en cabine ? Un arrêt technique à Los Angeles leur permet brièvement de se dégourdir les jambes avant de reprendre la route une fois le plein effectué. Les avions, des Boeing 787-9 Dreamliner, sont spécialement équipés pour rendre ce voyage moins éprouvant : éclairage ajusté, humidité régulée et menus pensés

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Provence : L’Isle de la tentation

Au pied du Luberon, ce village typiquement provençal attire des visiteurs venus des quatre coins du monde. Difficile de résister au charme de L’Isle-sur-la-Sorgue, avec ses ruelles pavées, ses canaux paisibles et ses maisons anciennes. Véritable immersion dans l’art de vivre provençal, la ville séduit notamment par son marché, considéré comme l’un des plus beaux de la région, et par sa gastronomie riche en saveurs locales.

Mais L’Isle-sur-la-Sorgue est aussi une référence incontournable pour les amateurs d’antiquités : avec plusieurs centaines de brocanteurs et d’antiquaires, elle s’impose comme la capitale française du genre. Un paradis pour les chineurs à la recherche de trésors uniques.

Avec le retour des beaux jours, la saison démarre pour les commerçants. Le week-end dernier, nous sommes allés à leur rencontre pour vous faire découvrir celle que l’on surnomme affectueusement la « petite Venise de Provence ».

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.