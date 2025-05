Les Enfants de la Télé du 11 mai 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Publicité





Les Enfants de la Télé du 11 mai 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les Enfants de la Télé du 11 mai : les invités

Ce dimanche soir, Laurence Boccolini accueille sur le plateau des Enfants de la Télé cinq invités issus d’univers variés, prêts à partager leurs souvenirs télévisuels et anecdotes personnelles :

🔵 Romain Lancry : Comédien et humoriste, il s’est fait connaître au sein du duo Palmashow, célèbre pour ses sketches parodiques diffusés à la télévision et sur Internet.



Publicité





🔵 Élodie Fontan : l’actrice bien connue pour ses rôles dans les films de la bande à Fifi est à l’affiche du film « Anges & Cie », sorti ce mercredi 7 maii

🔵 Christian Morin : Animateur de radio et de télévision emblématique des années 1980 et 1990, il est également clarinettiste de jazz.

🔵 Maxime Switek : Journaliste et animateur, il a présenté plusieurs émissions d’information, notamment sur BFM TV, où il a animé 22h Max.

Stars Actu

🔵 Anggun : Chanteuse d’origine indonésienne naturalisée française, elle a représenté la France à l’Eurovision en 2012 et a été jurée dans des émissions telles que « The Voice », « Asia’s Got Talent » et « Mask Singer ».

Retrouvez cette émission pleine de souvenirs et de bonne humeur ce dimanche sur France 2.

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 11 mai 2025 à 18h10 sur France 2.