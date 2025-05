Ici tout commence du 14 mai : Joséphine dit tout à Marc ! (résumé + vidéo épisode 1175 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1175 – Joséphine va finalement tout dire à Marc ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’Emmanuel annonce à tout l’institut la compétition à venir entre Marc, Clotilde et Olivia, Joséphine décide de parler au chef Leroy…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 14 mai – résumé de l’épisode 1175

L’Institut se prépare à lancer un concours d’envergure exceptionnelle ! Dans quelques jours, les meilleurs chefs de l’école s’affronteront lors d’une compétition inédite. Le grand vainqueur aura l’honneur de rejoindre les majors de promotion pour représenter l’établissement au prestigieux concours de la Meilleure École de Cuisine de France, à Castelmont. Marc Leroy parviendra-t-il à dépasser ses tourments pour décrocher la victoire ? Joséphine décide d’aller lui parler. Elle lui explique qu’elle est au courant pour le chantage exercé par Paul et elle lui annonce qu’il a décidé d’utiliser cette compétition pour l’humilier et le discréditer auprès de Rose… Joséphine encourage Marc à se retirer.

Emmanuel réussit finalement à convaincre Marc de rester en compétition pour tenter d’en profiter pour se réconcilier avec Jim en lui proposant de le seconder. Sauf que quand Joséphine revient à la charge, Marc a déjà commencé à boire et l’envoie balader. Jim surprend la dispute et s’en va…



De son côté, Alice est déçue car Joachim n’est pas venu au rendez-vous. Elle se confie à Stanislas… Et Zoé finit par dire la vérité à Malik et Maya au sujet d’Inès et ses manigances.

Ici tout commence du 14 mai 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.