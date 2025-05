Plus Belle La Vie du 14 mai 2025 : Steve pris au piège, Jules rejette Morgane (résumé + extrait vidéo épisode 332 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 332 de PBLV – Steve va enfin ouvrir les yeux cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il va voir le piège tendu par Sébastien se refermer sur lui…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 mai 2025 – résumé de l’épisode 332

À l’hôpital, Steve veille au chevet de son père et lui annonce que l’opération pourrait avoir lieu dès le lendemain. Il en profite pour l’interroger sur Maylis. Sébastien ment en affirmant avoir connu sa mère quand elle n’avait qu’un an, et prétend que Maylis cherche simplement à se venger. Lorsque Steve évoque la reconnaissance chez le notaire, Sébastien nie tout en bloc et accuse les mères de Steve d’être derrière cette histoire. Il maintient n’avoir eu qu’un seul enfant : Steve. Mais ce dernier doute de plus en plus de ses paroles…

Plus tard, Steve retrouve Jules et Maylis. Il leur rapporte que Sébastien la traite de menteuse. En réponse, Maylis et Jules lui montrent la reconnaissance de paternité signée par Sébastien le 12 septembre. Steve est bouleversé. Maylis demande à rester seule avec lui. Il lui avoue qu’il n’a jamais autant souffert et qu’il a même envie de tuer son père. Elle lui confie être passée par là, elle aussi. Steve comprend qu’il a été manipulé. Elle lui propose d’aller boire un verre, mais Steve refuse : il a d’abord quelque chose à faire.



Steve rend visite à ses mères. Il leur demande pardon de ne pas les avoir crues, reconnaissant qu’elles avaient raison depuis le début. Il confie avoir bloqué le numéro de Sébastien et ne plus vouloir le revoir. Viviane et Aïssé tentent de le raisonner : il a encore besoin de lui, ne serait-ce que pour son rein. Steve décide alors de retourner à l’hôpital pour mettre les choses au clair.

À la résidence, Morgane rejoint Jules, qui lui reproche de ne pas l’avoir défendu lorsqu’il était en garde à vue. Elle tente de s’expliquer, mais il reste froid et refuse qu’elle l’accompagne retrouver Steve et ses mères, avec qui il va fêter quelque chose.

À l’hôpital, Steve confronte Sébastien avec la reconnaissance de paternité. Ce dernier affirme qu’il s’agit d’un faux. Steve lui annonce qu’il ne l’aidera pas, qu’il le laisse seul. Pendant ce temps, au Mistral, Apolline, Jules, Aïssé et Viviane préparent une fête en attendant Steve. Mais Sébastien joue sa dernière carte : il menace de faire accuser Viviane de l’avoir poussé dans les escaliers si Steve ne lui donne pas son rein — elle risque jusqu’à 30 ans de prison. Steve rejoint ensuite ses proches en feignant que tout va bien…

Au commissariat, Patrick présente à l’équipe le nouveau procureur, Durieux, qui affirme être ravi de collaborer avec eux. Pourtant, lorsqu’Ariane tente de poser une question, il l’ignore complètement. Plus tard, Ariane confie à Morgane qu’elle pense que Durieux a un problème avec les femmes, mais Morgane n’y croit pas. Plus tard, devant le commissariat, Ariane confronte le procureur sur son comportement. Il s’excuse, affirmant qu’il était simplement pressé et n’a rien contre elle. Il lui serre la main, mais son geste est étrange, ce qui met Ariane mal à l’aise.

Ariane questionne Idriss sur le nouveau procureur. Il lui dit qu’il est sympa, mais elle ne le sent pas. Elle explique à Jean-Paul et Idriss qu’il l’a ignorée et mise mal à l’aise lorsqu’elle lui a parlé. Les deux se moquent gentiment d’elle, ce qu’elle prend mal. Vexée, elle s’en va.

Au Mistral, Zoé discute avec Louis, tandis qu’Aya les observe. Zoé pense que Louis écrit à Barbara, qui lui manque. Aya interrompt leur échange en appelant Zoé en salle, puis l’interroge à son tour : elle met Zoé en garde et lui conseille de prendre ses distances. Zoé affirme simplement être contente pour Louis et Barbara. Plus tard, Zoé, en promenade avec Ariane, se confie : elle en a assez de devoir cacher la vérité sur Louis. Pour elle, c’est son père, et elle n’en peut plus de mentir.

VIDÉO Plus belle la vie du 14 mai 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.