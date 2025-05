Ici Tout Commence spoiler : Rose choquée face à Paul qui... (vidéo épisode du 16 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Paul a fait chanter Marc afin qu’il quitte Rose dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais Paul réussira-t-il pour autant à récupérer Rose ? Pas si sûr ! Dans quelques jours, Rose va recaler Paul.











Alors que Paul et Rose collaborent sur le nouveau projet vidéo de l’Institut, Rose peine à se concentrer. L’esprit ailleurs, la co-directrice du master reste tourmentée par Marc, qui l’a quittée sans la moindre explication…

De son côté, Paul savoure sa position de force. Il voit dans la vulnérabilité de Rose une opportunité à saisir. Profitant de ce moment de trouble, il lui adresse une déclaration d’amour aussi inattendue que passionnée. Parviendra-t-il à raviver la flamme et reconquérir le cœur de son ex ? Rose n’est pas réceptive et le recale…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1177 du 16 mai 2025, Rose pas réceptive à la déclaration de Paul

