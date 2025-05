Ici Tout Commence spoiler : Tom sous le choc face à... (vidéo épisode du 15 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Tom va avoir une sacrée surprise à l’Atelier dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il va se retrouver face à Pauline, son premier amour !











Alors que Lionel et Jude remettent en question les méthodes de Tom Azem, une nouvelle venue fait son entrée en cuisine. La jeune femme semble familière avec Tom et lui adresse un signe. Et pour cause : il la connaît parfaitement. C’est son ex !

Pris de court par cette apparition inattendue, Tom, un brin embarrassé, accepte de partager un verre avec elle afin de renouer le contact. Mais leurs retrouvailles ne vont pas se dérouler comme prévu… Pauline pense qu’il est en couple avec Lionnel, et Tom ne dément pas !

