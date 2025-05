Festival de Cannes 2025 : suivez la cérémonie d’ouverture ce soir sur France 2 (13 mai)

Publicité





Le coup d’envoi de la 78e édition du Festival de Cannes sera donné ce soir à partir de 19h sur France 2. Aux commandes de cette soirée prestigieuse, l’acteur et humoriste Laurent Lafitte officiera en tant que maître de cérémonie. S’en suivra la projection du film d’ouverture, « Partir un jour », réalisé par Amélie Bonnin.











Le jury des longs métrages, placé cette année sous la présidence de l’actrice Juliette Binoche, aura la délicate mission de départager les films en compétition et de récompenser les œuvres les plus marquantes.

Moment fort de la soirée : une Palme d’or d’honneur sera remise à l’acteur, réalisateur et producteur américain Robert De Niro, en hommage à l’ensemble de sa carrière. Une distinction qui intervient quatorze ans après qu’il ait présidé le jury cannois en 2011.



Un rendez-vous incontournable à ne pas manquer.

Les films de la Sélection officielle 2025

En compétition

THE PHOENICIAN SCHEME de Wes ANDERSON

EDDINGTON de Ari ASTER

KUANG YE SHI DAI de BI Gan

(RÉSURRECTION)

JEUNES MÈRES de Jean-Pierre et Luc DARDENNE

ALPHA de Julia DUCOURNAU

RENOIR de HAYAKAWA Chie

THE HISTORY OF SOUND de Oliver HERMANUS

LA PETITE DERNIÈRE de Hafsia HERZI

SIRAT de Oliver LAXE

NOUVELLE VAGUE de Richard LINKLATER

TWO PROSECUTORS de Sergei LOZNITSA

(DEUX PROCUREURS)

FUORI de Mario MARTONE

O AGENTE SECRETO de Kleber MENDONÇA FILHO

(L’AGENT SECRET)

DOSSIER 137 de Dominik MOLL

UN SIMPLE ACCIDENT de Jafar PANAHI

DIE MY LOVE de Lynne RAMSAY

THE MASTERMIND de Kelly REICHARDT

ZAN O BACHEH de Saeed ROUSTAEE

(WOMAN AND CHILD)

EAGLES OF THE REPUBLIC de Tarik SALEH

(LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE)

SOUND OF FALLING de Mascha SCHILINSKI

ROMERÍA de Carla SIMÓN

(ROMERIA

AFFEKSJONSVERDI de Joachim TRIER

(VALEUR SENTIMENTALE)

Un certain regard

LOVE ME TENDER de Anna CAZENAVE CAMBE

LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO de Diego CÉSPEDES | 1er film

(LE MYSTÉRIEUX REGARD DU FLAMANT ROSE)

MÉTÉORS de Hubert CHARUEL

MY FATHER’S SHADOW de Akinola DAVIES JR | 1er film

L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE de Stéphane DEMOUSTIER

URCHIN de Harris DICKINSON | 1er film

HOMEBOUND de Neeraj GHAYWAN

TÔI YAMANAMINO HIKARI de ISHIKAWA Kei

ELEANOR THE GREAT de Scarlett JOHANSSON | 1er film

KARAVAN de Zuzana KIRCHNEROVA | 1er film

PILLION de Harry LIGHTON | 1er film

UN POETA de Simón MESA SOTO

AISHA CAN’T FLY AWAY de Morad MOSTAFA | 1er film

ONCE UPON A TIME IN GAZA de Arab et Tarzan NASSER

O RISO E A FACA de Pedro PINHO

(LE RIRE ET LE COUTEAU

THE PLAGUE de Charlie POLINGER | 1er film

PROMIS LE CIEL de Erige SEHIRI

LE CITTÀ DI PIANURA de Francesco SOSSAI

(UN DERNIER POUR LA ROUTE)

THE CHRONOLOGY OF WATER de Kristen STEWART | 1er film

TESTA O CROCE? de Matteo ZOPPIS, Alessio RIGO DE RIGHI