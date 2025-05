Joe Biden annonce souffrir d’un cancer de la prostate très agressif

Publicité





Hier, l’ancien président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé avoir été diagnostiqué avec une forme agressive de cancer de la prostate, ayant déjà métastasé aux os. Le diagnostic a été établi à la suite d’examens médicaux entrepris en raison de symptômes urinaires persistants, révélant un nodule prostatique. Les analyses ont attribué à la tumeur un score de Gleason de 9, indiquant une agressivité élevée de la maladie.











Malgré la gravité de la situation, les médecins ont précisé que le cancer est sensible aux traitements hormonaux, offrant ainsi des options thérapeutiques efficaces. En raison de l’âge avancé de Joe Biden, 82 ans, et du stade de la maladie, une intervention chirurgicale est peu probable.

Depuis la fin de son mandat en janvier 2025, Joe Biden avait maintenu un profil public discret, apparaissant occasionnellement pour commenter l’actualité politique. Son diagnostic a suscité une vague de réactions de la part de figures politiques de tous bords. Le président Donald Trump a exprimé ses vœux de rétablissement à Joe Biden et à sa famille, tandis que l’ex vice-présidente Kamala Harris a salué la résilience de Joe Biden et exprimé son espoir en un rétablissement complet.

Ce développement met en lumière les défis liés au traitement du cancer de la prostate chez les patients âgés et souligne l’importance des dépistages réguliers pour une détection précoce. Le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus courants chez les hommes, et sa prévalence augmente avec l’âge.



