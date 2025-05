« Mariés au premier regard » du 19 mai 2025 : mariage et rupture ce soir sur M6 (extrait vidéo épisode 12)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 19 mai 2025 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 9 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Laury et Anthony, Jennifer et Keyn, Marina et David, ainsi que le mariage de Mallaury.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 19 mai au programme ce soir dans l’épisode 12

Pour Mallaury, les préparatifs du mariage se poursuivent. Elle ne sait toujours pas si elle va se marier avec un homme ou une femme tandis qu’Estelle vient lui parler avant son départ pour Gibraltar. Elle lui explique qu’il va lui falloir annoncer rapidement sa bi-sexualité après le mariage…

Du côté de Jennifer et Keyn, il est l’heure de décider s’ils veulent rester mariés ou divorcer. Mais c’est la douche froide pour les expertes, qui découvrent que Keyn a annoncé la veille à Jennifer son intention de ne pas rester marié. Jennifer est triste et fermée… Mais leur histoire nous réserve un rebondissement.



Laury et Anthony se retrouvent alors qu’ils ne se sont pas revus ni donné de nouvelles depuis la fin de leur voyage de noces. Anthony annonce à Laury qu’il préfère mettre un terme à leur histoire.

Quant à Marina et David, ils débutent leur voyage de noces. David est timide et peine à entrer dans un jeu de séduction…

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.