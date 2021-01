Investiture de Joe Biden : journée spéciale en direct de Washington sur LCI

5 ( 2 )



Deux mois après les élections américaines, et plus de 13 heures de direct, LCI, la chaîne info du Groupe TF1, retrouve Washington et se mobilise à nouveau pour vous faire vivre au plus près l’investiture de Joe Biden en tant que 46ème président des Etats-Unis.



Pour l’occasion, LCI se délocalise à Washington afin de couvrir cette journée événement avec Julien Arnaud.



Mercredi 20 janvier, les téléspectateurs pourront suivre en direct sur LCI, canal 26, de 6h00 du matin à 1h00, la fin de mandat de Donald Trump et les premiers pas de Joe Biden dans une Amérique sous très haute tension.

Pour l’occasion, Julien Arnaud et la rédaction de LCI s’installent de nouveau à quelques mètres de la Maison Blanche pour décrypter les enjeux de cette investiture avec toutes ses équipes présentes sur le terrain, dans la capitale américaine et sur l’ensemble du territoire.



Julien Arnaud, Bénédicte Le Chatelier, David Pujadas, le bureau de Washington, les envoyés spéciaux, et les consultants de la chaîne feront vivre chaque moment crucial de cette journée, et en point d’orgue, la prestation de serment du nouveau président et son discours.

De Paris à Washington, nos experts analysent les enjeux de l’investiture

Tous les jours, jusqu’au 20 janvier, nos correspondants et experts décortiquent les enjeux de l’investiture aux Etats-Unis et interrogent l’avenir de l’Amérique. Vous retrouverez Magali Barthès, Catherine Jentile de Canecaude, Laurence Haïm depuis Washington, et Jean-Eric Branaa à Paris, dans notre chronique « Trump-Biden, la dernière ligne droite » dans la Matinale de Pascale de La Tour du Pin, à la mi-journée et dans Le Grand Soir.

