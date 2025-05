Un Si Grand Soleil spoiler : Dimitri ment à la police, Yann accuse Manu (épisode du 22 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1647 du 22 mai 2025 – Dimitri va être arrêté et soupçonné par la police dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’ils ont identifié Dimitri sur la vidéo-surveillance devant le cabinet vétérinaire, la police arrête Dimitri pour l’interroger.











Dimitri est le suspect numéro dans le meurtre de Rebecca et il a la mauvaise idée de mentir à la police : il affirme que ce n’est pas lui mais un sosie sur la vidéo ! Claudine, son avocate, est hors d’elle. Dimitri finit par parler. Il a bien revu Rebecca pour lui demander d’être soft à son procès et il l’a bousculée… Il a vu les cachets tomber de son sac et l’a suivie jusqu’à la salle de sport. Il a compris qu’elle dealait. Il est donc retourné la voir le soir de sa mort pour la faire chanter : elle retirait son témoignage et il ne la balançait pas à la police !

Dimitri assure qu’il est rentré chez elle, il n’a pas tué Rebecca ! Mais le juge est convaincu qu’ils tiennent leur coupable, il félicite Becker. Et même Claudine doute de l’innocence de son client…

De son côté, Manu affronte Yann au commissariat : il est convaincu qu’un guignol comme Dimitri n’a pas tué Rebecca ! Et Yann accuse Manu d’être responsable de la mort de Rebecca à cause de son manque de professionnalisme…



