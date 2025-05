Mask Singer : qui est dans le masque du Bison ? Les indices et notre pronostic !

Publicité





Mask Singer saison 7 les indices sur le Bison – Place au 5ème prime de la saison 7 de « Mask Singer » ce soir avec Camille Combal et les enquêteurs. Vous avez hâte d’en savoir plus sur le Bison ? On fait le récap des indices et pronostics !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 7 : quelle star est sous le Bison ?

Imposant, majestueux et mystérieux, le Bison entre dans l’arène de Mask Singer avec une prestance qui ne laisse personne indifférent. Derrière cette silhouette forte et noble, se cache un artiste sensible, un « lover » dans l’âme, habitué aux projecteurs et aux grandes scènes.

🔍 Les indices semés sur son chemin :



Publicité





Un piano, comme pour rappeler un univers musical très présent dans sa vie.

Un brushing impeccable, signe d’une image soignée, presque iconique.

Il évoque un personnage qui vient du froid, avec un clin d’œil évident à la musique de La Reine des Neiges.

Une touche de mystère à la James Bond, entre élégance et danger.

Le « deuxième choix », peut-être une allusion à une carrière qui a pris un autre tournant ?

Un drapeau suédois, intriguant… mais il précise n’avoir jamais chanté à l’Eurovision.

Une mélodie de La La Land, symbole du rêve hollywoodien et des grandes ambitions artistiques.

Plusieurs médailles d’or, qui pourraient pointer vers une réussite professionnelle ou des distinctions artistiques.

Un homme qui balaie, image d’humilité ou clin d’œil à un rôle ?

Une référence à Jeanne d’Arc, peut-être pour parler de ses racines ou d’un personnage joué.

Il se décrit comme un « lover », confirmant son image de romantique séducteur.

Et bien sûr, des salles à remplir, preuve qu’il est habitué aux tournées, aux spectacles et à un public fidèle.

💡 Les théories les plus populaires

Damien Sargue, célèbre pour Roméo et Juliette, habitué aux grandes comédies musicales et au chant romantique.

Tom Leeb, comédien, chanteur et crooner, qui avait été sélectionné pour représenter la France à l’Eurovision 2020… avant que l’événement ne soit annulé, ce qui colle parfaitement avec l’indice « jamais chanté à l’Eurovision ».

Alors… qui se cache sous ce masque de cuir et de cornes ? Le mystère reste entier, mais le Bison avance, puissant et élégant, prêt à faire vibrer le public jusqu’à la dernière note.

Propositions des enquêteurs : Amir, Roch Voisine, Emmanuel Moire, Bruno Pelletier, Garou, Patrick Hernandez, Benicio del Toro

La dernière prestation du Bison sur « The Greatest show » de la comédie musicale « The Greatest Showman »

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer du Bison ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 30 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger