« Parfaite à tout prix » : votre téléfilm ce 23 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

« Parfaite à tout prix » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 23 mai 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Parfaite à tout prix ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Parfaite à tout prix » : l’histoire, le casting

Ava et son frère Ryan vivent avec leur mère, Leslie, depuis le décès récent de leur père. Leslie tente tant bien que mal de faire tourner l’entreprise familiale d’organisation d’événements, mais les difficultés financières s’accumulent. Ryan, suivi pour un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH), se passionne pour la musique. De son côté, Ava mise sur une bourse sportive pour accéder à l’université. Dans l’espoir d’améliorer ses performances, elle commence à prendre les médicaments prescrits à son frère. Malheureusement, les rares jeunes qu’elle fréquente ne s’intéressent à elle que pour obtenir ces cachets à des fins récréatives.

Avec : Christy Bruce (Leslie James), Keara Graves (Ava James), Cameron Brodeur (Ryan James)



Et à 15h50 « Adolescence volée » (rediffusion)

Hannah, une adolescente sujette à l’anxiété, mène jusque-là une vie paisible dans une banlieue tranquille. Tout change brusquement lorsque sa mère lui annonce leur déménagement à Chicago. Désorientée par ce nouvel environnement, Hannah peine à s’adapter et subit une forte pression dans son cours d’arts plastiques. Elle fait la connaissance de Dylan, un élève plus âgé, avec qui elle se lie d’amitié ainsi qu’avec son groupe. Mais ceux-ci consomment régulièrement des anxiolytiques, et lorsqu’Hannah se laisse tenter à son tour, elle glisse peu à peu dans une spirale dangereuse…

Avec : Nia Sioux (Hanna Brooks), Gabriel Darku (Dylan), Sherri Shepherd (Deborah), Ali Skovbye (Rose)