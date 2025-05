Ça commence aujourd’hui du 23 mai 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 23 mai 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit s’intitule « Un mari, une femme, un amant : au cœur d’un triangle amoureux ! ».





Ça commence aujourd’hui du 23 mai 2025 à 13h55 « Un mari, une femme, un amant : au cœur d’un triangle amoureux ! » (inédit)

Après quarante ans de mariage avec un mari distant, Christiane a rencontré un autre homme sur un site de rencontre. Lorsqu’elle a annoncé à son époux qu’elle souhaitait divorcer, il lui a proposé une relation à trois. Inacceptable pour elle. Elle a donc mis fin à son mariage, mais son amant, lui, n’a jamais quitté sa femme… Au final, Christiane les a perdus tous les deux.

Et à 15h05 : « Elles ont tout quitté pour lui… mais pas lui ! » (rediffusion)

Elles ont tout quitté pour un homme qui leur avait promis monts et merveilles : leur conjoint, leur vie de famille, tout ce qu’elles avaient patiemment construit. Mais lui, malgré ses belles paroles, n’a jamais tenu ses promesses. Faustine Bollaert accueille sur son plateau trois femmes blessées par ces histoires d’amour à sens unique. Lorène a tout abandonné pour un homme rencontré en ligne, qui a brutalement reculé le jour où il devait emménager avec elle. Élodie a vécu une relation extra-conjugale avec un homme toxique, persuadée qu’il allait lui aussi quitter sa compagne — jusqu’au jour où elle a découvert qu’il lui mentait encore. Quant à Sophie, elle a tout perdu à cause d’une liaison qui l’a laissée seule et brisée.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 23 mai 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

