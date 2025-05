Plus belle la vie spoiler : Ariane a-t-elle tué Durieux ? Elle a dérapé ! (26 mai 2025)

Publicité





Choc aujourd’hui avec la mort de Durieux dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’Ariane s’est réveillée dans un état second aux côtés du procureur sans vie, dans l’épisode du lundi 26 mai 2O25, vous allez découvrir que la flic a dérapé !











En effet, non seulement Ariane n’a appelé ni les secours ni la police, mais en plus elle a nettoyé la scène de crime et a fait disparaitre les draps et l’arme du crime !

Patrick, convaincu qu’Ariane avait raison au sujet du harcèlement de Durieux, décide de réintégrer Ariane. Celle-ci réalise qu’elle a fait une erreur : elle a laissé ses empreintes sur la poignée de porte de la chambre ! Elle fait mine alors d’avoir oublié ses gants quand elle rejoint Jean-Paul et Charlotte…



Mais coup de théâtre : Idriss annonce avoir trouvé un témoin, un voisin de l’immeuble qui a vu une femme quitter les lieux samedi matin ! Et il affirme pouvoir la reconnaitre…