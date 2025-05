Plus Belle La Vie du 16 mai 2025 : l’arrestation de Sébastien, Steve hors de danger (résumé + extrait vidéo épisode 334 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 334 de PBLV – Steve va finalement se réveiller aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il a échappé au pire tandis que la police arrête enfin Sébastien.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 mai 2025 – résumé de l’épisode 334

À l’hôpital, Steve est dans le coma. Aïssé veille à son chevet, bientôt rejointe par Viviane. Celle-ci l’informe que le médecin-chef a confirmé que l’état de Steve est stable. Quant à Sébastien, son opération s’est bien déroulée. Il est réveillé et a demandé son transfert dans une clinique privée, ce qu’Aïssé juge profondément injuste.

De son côté, Jules s’inquiète pour Steve mais n’ose pas déranger ses mères. Apolline arrive alors avec des éléments compromettants : un dossier réunissant les plaintes de nombreuses femmes escroquées par Sébastien. Jules doit convaincre Maëlys de s’y ajouter, tandis que Morgane compte faire pression sur sa hiérarchie pour ouvrir une enquête.



Publicité





Pendant ce temps, Aïssé se rend dans la chambre de Sébastien. Alors qu’il tente d’atteindre la sonnette, elle la lui retire, affirmant que personne ne viendra l’aider. Quand il demande des nouvelles de Steve, elle laisse entendre que la situation est critique. Soudain, elle saisit un coussin et tente de l’étouffer. Sébastien se défend et parvient à la repousser. Aïssé s’enfuit.

Morgane et Idriss présentent ensuite le dossier d’accusation au procureur. Il le juge solide. Morgane précise que le cabinet Kepler est prêt à défendre les victimes. Le procureur assure qu’il va l’étudier sérieusement, car cela semble jouable.

À l’hôpital, Aïssé confie à Viviane qu’elle a failli tuer Sébastien, mais qu’elle a ressenti la présence de Steve, comme s’il l’avait arrêtée. Pendant ce temps, Sébastien s’apprête à être transféré en clinique, mais Morgane et Idriss arrivent et annoncent son arrestation. Il va rester à l’hôpital sous surveillance policière en attendant sa garde à vue.

Pendant ce temps là, Steve se réveille. Ses mères lui annoncent l’arrestation de Sébastien. Ému, il fond en larmes et avoue que cette situation lui fait très mal.

Léa, quant à elle, consulte un masseur, Axel Dupré, recommandé pour ses troubles du sommeil. Après la séance, Léa avoue s’être endormie et en ressort apaisée. Plus tard, Gabriel retrouve Léa au Mistral, souffrant d’un torticolis. Elle lui recommande Axel, mais il refuse dans un premier temps. Devant son insistance et un pari lancé, il accepte. Lors de la séance, Axel, méfiant, se laisse convaincre. Il lui donne quelques conseils simples et efficaces… qui fonctionnent. Gabriel est bluffé.

Sur la place, Ariane plaisante avec Thomas lorsqu’ils sont interrompus par le procureur. Celui-ci évoque son tempérament direct, qu’il avait remarqué. Il lui révèle avoir consulté ses états de service et la considère comme un excellent élément. Il insiste pour lui offrir un café et va jusqu’à lui prendre la main. Gênée, Ariane préfère écourter la conversation et retourne travailler. Devant le commissariat, Morgane remarque son malaise. Ariane lui confie que le procureur vient de la draguer, allant jusqu’à lui caresser la main. Morgane trouve cela grave et lui conseille d’en parler à Patrick.

Le procureur fait ensuite le point avec Patrick sur les affaires en cours. Il évoque un incident avec Ariane, affirmant qu’elle aurait eu envers lui une « familiarité déroutante ». Patrick s’étonne et rappelle qu’elle est une policière irréprochable…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Ariane accusée, un grand retour, les résumés jusqu’au 30 mai 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 16 mai 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.