Ici tout commence du 16 mai : Marc parle à Rose ! (résumé + vidéo épisode 1177 en avance)

Ici tout commence du 16 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1177 – Marc est toujours au fond du trou ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Il parle à Rose, qui lui réclame des explications….





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 16 mai – résumé de l’épisode 1177

À l’Institut, Marc remercie Joséphine et Souleymane de l’avoir aidé après l’avoir retrouvé ivre, tout en leur demandant de garder le secret, surtout vis-à-vis de Rose et Jim. Il affirme aller mieux, mais Joséphine confie à Souleymane qu’elle pense qu’il ment, ayant connu un ami addict.

De son côté, Paul propose à Rose une escapade romantique, avouant qu’il a toujours des sentiments pour elle. Surprise, Rose ne sait pas quoi répondre. Plus tard, elle confie à Constance qu’elle aime toujours Marc, malgré leur rupture inexpliquée. Quand Marc vient lui rendre un foulard oublié, elle tente d’obtenir des explications, en vain… Marc est bouleversé et lui dit qu’elle est sa plus belle histoire d’amour. Il espère pouvoir lui dire la vérité un jour…



Pendant les entraînements pour la compétition, Souleymane ne peut avancer sans Marc. Jim, après s’être excusé auprès de lui, le met en garde contre son père. Souleymane lui révèle avoir retrouvé Marc ivre la veille. Inquiet, Jim se rend chez lui avec Jasmine, découvre des bouteilles cachées, et appelle Marc, qui est ivre et fait tomber son téléphone en montant dans sa voiture.

En cuisine, Billie s’entraîne dès l’aube pour impressionner la cheffe Padric. Anaïs et Milan l’encouragent. Lors du service, Billie peine et Anaïs décide de l’aider. Elle lui suggère d’ajouter une émulsion balsamique. Padric, conquise, lui propose un poste de sous-cheffe, mais précise que l’émulsion a tout changé. Billie est déçue que l’idée vienne d’Anaïs, qui lui propose de la seconder au Double A durant tout l’été pour progresser.

Ici tout commence du 16 mai 2025 – extrait vidéo

