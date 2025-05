Demain Nous Appartient du 16 mai : Damien piégé et enlevé ! (résumé + vidéo épisode 1945 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 16 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1945 de DNA – Les choses vont encore empirer pour la famille Julliard ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après Charles, c'est Damien qui va se faire enlever !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 16 mai 2025 – résumé de l’épisode 1945

Depuis les révélations bouleversantes de sa mère, Damien est consumé par la colère et l’angoisse. L’absence de nouvelles de Charles ne fait qu’amplifier ses craintes, et il redoute désormais le pire pour son frère… Il en veut profondément à sa mère, qu’il juge responsable de cette disparition. Heureusement, il peut s’appuyer sur le soutien indéfectible d’Audrey, sa femme. Déterminé à faire toute la lumière sur cette affaire, Damien s’accroche à l’unique piste dont il dispose : Julien Chauvet… Mais au commissariat, son interrogatoire ne donne rien et il assure n’y être pour rien.

Plus tard, alors que Violette appelle Damien pour obtenir des explications sur sa dispute avec leur mère, ce dernier écourte la conversation et raccroche. Il monte en voiture mais un gaz anesthésique se propage… Son enlèvement est en marche !



Pendant ce temps là, Rayane ne fait que mentir à Jack… Il retrouve Jimmy pour lui dire qu’il arrête tout. Et à l’hôpital, alors que le remplacement de Marine se termine, Marianne lui propose un poste ! Au même moment, Fred fait une nouvelle déclaration à Victoire, il est prêt à attendre qu’elle soit prête…

VIDÉO Demain nous appartient du 16 mai – extrait de l'épisode

