The Power du 16 mai : qui sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 30)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 30 du vendredi 16 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 30 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Delta annonce qu’un second joueur a activé le contre-pouvoir !











Il s’agit de… Giovanni ! Il n’a pas réussi à démasquer le Power Player, il est donc la seconde cible. Manon fait mine de se disputer avec Giovanni, ils sont en réalité complices ! Elle a fait exprès de désigner Giovanni afin d’être les maîtres du jeu cette semaine. Comme ça, ils vont pouvoir éliminer Robin ou Sarah !

Manon en fait des caisses, Sarah doute et pense qu’elle cache surement quelque chose. Elle va voir Giovanni, qui tente de gagner sa confiance. Il lui dit avoir désigné Maissane. Pendant ce temps là, personne ne soupçonne Robin !

Delta réunit tous les joueurs pour annoncer que le Power Player qui vont pouvoir l’affronter dans le jeu du versus. Il a choisi d’affronter Sarah et Maissane, qui vont pouvoir remporter un indice sur son identité. Manon ne comprend pas.



Maissane et Sarah doivent donner un maximum de capitales. Robin a peur dans le salon et donne un maximum, Cindy trouve ça suspect. Elles font beaucoup d’erreurs mais c’est réussi ! Elles ont 12 bonnes réponses contre 9 pour le Power Player, elles remportent donc un indice. Plus tard, elles découvrent cet indice : une couronne. Maissane pense à Nathalie, qui connait Stéphanie de Monaco.

Delta réunit tout le monde pour une annonce exceptionnelle !

Spoiler : qui sera éliminé ?

Dans l’épisode de lundi, on va découvrir qui sera éliminé du jeu. Sarah ou Robin, qui fera les frais de la stratégie de Manon et de son clan ? Suspense, on vous donnera la réponse dimanche soir !

The Power, le replay du 16 mai

Si vous avez manqué l’épisode 30 ce vendredi 16 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 19 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 31.