Un Si Grand Soleil du 19 mai : Eve bouleversée, Rebecca ne s’est pas suicidée (résumé épisode 1644 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 mai 2025, spoiler résumé de l’épisode 1644 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 19 mai 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Manu est sous le choc face au corps sans vie de Rebecca. Alex le soutient, il lui assure qu’il est là s’il a besoin de lui. Manu doit prévenir Eve, il s’en va. Alex lui souhaite bon courage. Quand il rentre chez lui, Eve comprend que ça ne va pas. Manu annonce à Eve qu’ils ont retrouvé une femme en bas d’un pont : c’est Rebecca ! Eve est bouleversée.

Le lendemain, Eve ne comprend pas et confronte Manu. Elle lui reproche tout ce qu’il lui a caché. Manu voulait être certain avant de lui dire, il lui explique que ça n’aurait rien changé de lui dire puisqu’il l’a cherchée partout. Manu dit à Eve qu’elle ne peut pas le rendre responsable de sa mort mais pour Eve, le suicide de Rebecca aurait pu être évité s’il lui avait parlé.



Publicité





Au commissariat, Manu se rend dans le bureau de Becker. Il lui explique qu’il connaissait bien Rebecca Marty. Avec sa compagne, ils entretenaient une relation intime avec elle. Et dernièrement il l’a soupçonnée pour le trafic de stéroïdes. Il lui assure qu’Alex ne sait rien mais Becker préfère les enlever tous les deux de l’enquête.

David interpelle Clémence à l’hôpital, un patient a besoin qu’elle lui réexplique son changement de traitement. Elle l’envoie balader, elle n’a pas le temps et doit filer au bloc. Elle monte le ton et lui dit de gérer ça seul.

Eve appelle Sabine, elle lui dit tout. Elle est paumée et en veut à Manu. Elle ne viendra pas au lycée.

David et Jasmine se plaignent de Clémence quand Claire les rejoint. Elle défend Clémence et dit qu’elle doit être stressée. Elle leur conseille de ne pas le prendre personnellement. David lui dit qu’elle ne se rend pas compte.

Yann veut parler à Manu. Il l’interroge sur Rebecca et ses soupçons. Elle lui dit que Rebecca a menti sur Nathanaël et ils ont retrouvé aussi son numéro dans les fadettes d’Alice. Yann l’interroge sur le plan à trois, Manu l’envoie balader. Yann veut juste en savoir plus sur sa personnalité, il lui demande si elle était instable ou avait mentionné des problèmes personnels. Manu lui dit que non et lui recommande de faire son travail.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth est au téléphone avec Alain. Elle prend des nouvelles de Clémence et fait mine d’être désolée que ça ne s’arrange pas. Quand elle raccroche, Muriel sent qu’elle est réjouie. Elle lui parle de l’affaire de harcèlement de Clémence qui ressort pile maintenant. Elisabeth dit que c’est une coïncidence, Muriel rigole.

Manu est mal, Alex le rejoint. Manu s’en veut, toute cette histoire avec Rebecca a biaisé l’enquête. Alex fait remarquer que ce n’est peut être pas un suicide. De son côté, Charles retrouve Eliott après son interrogatoire avec la police. Il n’imagine pas que Rebecca ait pu se suicider. Il l’aimait beaucoup, il pleure.

Alain rentre, il est au téléphone avec Flore qui s’inquiète pour sa mère. Il lui assure que tout va bien. Quand il raccroche, Elisabeth lui dit qu’il devrait dire la vérité à sa fille. Alain dit que ça se passe pas si mal. Elisabeth la joue bienveillante…

Manu demande à Hugo de l’informer sur les résultats de l’autopsie. Il est réticent mais finit par lui avouer que Rebecca a des ecchimoses sur le corps et surtout aux poignets, c’est certainement un meurtre ! Manu est sous le choc.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Dimitri soupçonné du meurtre de Rebecca (épisode du 21 mai 2025)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.