Mask Singer : quelle star est derrière la Girafe ? Les indices et prono

Mask Singer saison 7 la Girafe – Plus que quelques heures avant le prime 3 de la nouvelle saison inédite de « Mask Singer ». Camille Combal accueillera les 5 costumes déjà vus sur le premier prime et l’Impératrice. Mais avez-vous déjà réussi à deviner qui est sous la Girafe ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Elodie Poux, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : qui est derrière le costume de la Girafe ?

La Girafe se distingue sur la scène de Mask Singer avec un costume haut en couleur, mêlant élégance et puissance. Vêtue d’un peignoir de boxe violet étoilé, ce personnage incarne à la fois le milieu sportif, notamment celui de la boxe, et un esprit créatif assumé. Le choix de la girafe — animale gracieuse mais à la stature imposante — renforce cette dualité entre douceur et combativité. Compétitrice dans l’âme, la Girafe ne se laisse pas marcher sur les sabots !

Côté rumeurs, les réseaux sociaux s’agitent : Nâdiya, connue pour son passé sportif et ses tubes énergiques, et Lola Dubini, artiste pleine de talent et d’humour, sont parmi les noms les plus évoqués.



Indices donnés sur le prime 1 :

– le monde de la boxe

– des boucles d’oreille

– créatif, battant, compétiteur

– un lion

– des notes de musique

– étoiles

– elle dit qu’elle va aller chercher la victoire « cette fois », sous entendu qu’elle a déjà perdu une autre compétition

– elle a déjà fait du doublage

Propositions des enquêteurs : Sofia Essaïdi, Nâdiya, Anne Sila, Laure Manaudou, Sophie Tapie

La dernière prestation de la Girafe sur « Girl on Fire » d’Alicia Keys

Girafe a inauguré cette folle saison avec le titre "Girl on fire" 🔥 🤩 #MaskSinger en streaming sur TF1+ pic.twitter.com/NMGjvG38FF — Mask Singer (@MaskSinger_TF1) May 3, 2025

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Girafe ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 16 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.