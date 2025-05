Un Si Grand Soleil du 22 mai : Manu retrouve une témoin capitale ! (résumé épisode 1647 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 mai 2025, spoiler résumé de l’épisode 1647 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 22 mai 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann est arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Rebecca. Au commissariat, il est interrogé en présence de Claudine. Il ment en assurant de ne pas avoir revu Rebecca depuis longtemps. Quand Yann lui montre la vidéo, il dit que c’est un sosie. Il finit par dire la vérité.

A l’hôpital, David n’a toujours pas été convoqué par la directrice. Yasmine pense qu’il échappera peut être à la sanction. David assure que de toute façon, il est prêt à porter plainte pour harcèlement. Claire la défend encore et parle d’un malentendu. Elle la trouve beaucoup plus soft que Laumière. David n’est pas d’accord. Pour apaiser les choses, Claire propose une petite sortie tous les 3 à la paillotte.



Dimitri explique qu’il voulait demander à Rebecca de ne pas trop la charger au procès, elle l’a insulté. Il avait vu qu’elle avait plein de cachets dans son sac… Il l’a revue le soir de sa mort car il a décidé de la suivre. Il l’a vue vendre des cachets à la sortie de sa salle de sport, il a compris qu’elle dealait. Il a voulu se servir de ça pour lui mettre un coup de pression : soit elle retirait son témoignage, soit il la dénonçait aux flics. Il assure qu’il ne l’a pas tuée, il en est resté là. Le juge observe l’interrogatoire, il dit à Becker qu’ils tiennent leur coupable et il le félicite !

Clémence briefe Yasmine, qui est froide. Clémence se montre gentille et souriante mais Yasmine n’est pas réceptive. Elle lui demande s’il y a un problème, Yasmine lui rappelle ce qui s’est passé avec David : elle n’a pas envie de copiner avec elle !

Claudine vient parler à Dimitri. Elle lui dit qu’il n’en rate pas une. Il cumule les erreurs et aggrave tout le temps son cas ! Elle lui conseille de reconnaitre les faits mais Dimitri lui assure qu’il n’a pas tué Rebecca. Elle veut plaider l’homicide involontaire et il prendra une peine moins importante. Mais Dimitri répète qu’il n’a pas tué Rebecca.

Face au juge, Yann rappelle qu’il n’a pas avoué le meurtre et ils n’ont pas de preuve. Et un 2ème adn non identifié a été retrouvé sur Rebecca. Le juge lui demande de faire avouer Dimitri rapidement.

Claire vient parler à Janet et Alain. Janet assure ne pas avoir de nouvelles de la direction. Claire précise que si David est sanctionné, il portera plainte pour harcèlement. Alain est outré et défend encore Clémence. Pendant ce temps là, Elisabeth est de bonne humeur et Muriel l’interroge sur son apéro avec l’ex de son mari. Elisabeth annonce que c’était formidable : Clémence était au fond du trou ! Elle n’attend qu’une chose, qu’elle rentre à Nice !

Manu vient parler à Yann. Il lui parle de Dimitri et demande s’il a avoué. Yann lui rappelle qu’il n’est pas sur l’enquête. Il finit par reconnaitre qu’il n’a pas avoué. Manu est convaincu que c’est pas lui, c’est un guignol. Yann finit par accuser Manu d’être responsable de la mort de Rebecca à cause de son manque de professionnalisme ! Manu le prend très mal et lui propose de se battre…

A l’hôpital, tout le monde ignore Clémence quand elle dit « bonne soirée ».

Eve appelle Manu, elle va rester encore un peu chez Eliott, elle a besoin de temps. Elle lui demande des infos sur l’enquête, il dit que Dimitri a été arrêté. Elle ne croit pas une seconde que Dimitri ait tué Rebecca, Manu non plus mais ça sent pas bon pour lui.

Aux Sauvages, Claire prend un verre avec David et Yasmine. Emma intervient et parle de certains clients qui se comportent mal avec elle aussi. David la remercie pour le soutien. Pendant ce temps là, Clémence se plaint auprès de Flore. Elle se sent isolée, Flore est révoltée.

Manu est sur les lieux où Rebecca a été retrouvée morte. Il voit une sdf et veut l’interroger mais elle prend la fuite ! Il découvre que la femme vit juste à côté et avait vu sur la scène de crime !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.