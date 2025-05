Top Chef du 14 mai 2025 : l’épisode 8 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Top Chef du 14 mai 2025 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 8 de la saison 16 de « Top Chef ».





Top Chef du 14 mai 2025, le programme de l’épisode 8

La huitième semaine de compétition marque un tournant décisif pour les candidats : les redoutés inspecteurs font leur grand retour pour les évaluer ! À l’issue de deux épreuves, ils décerneront un coup de cœur. Certains en rêvent pour la première fois, tandis que d’autres espèrent décrocher leur second sésame, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale. Mais pour cela, il faudra faire preuve de créativité autant que de rigueur technique.

Lors de la première épreuve, les candidats devront puiser dans leurs souvenirs les plus marquants pour transmettre une émotion forte à travers un plat. Pour les accompagner, un monument de la gastronomie française s’est invité en coach : Pierre Gagnaire.



La seconde épreuve mettra leur précision à l’épreuve avec une revisite d’un grand classique de la pâtisserie française : le Saint-Honoré, inspirée par la cheffe pâtissière de l’année, Anne Coruble.

Au terme de ces deux défis, le meilleur se verra attribuer un coup de cœur, tandis que le moins convaincant devra affronter l’épreuve éliminatoire. Un candidat quittera définitivement le concours.

Rappel de la présentation de la saison 16

Pour sa 16e saison, Top Chef s’associe au Guide Michelin pour mettre en lumière les talents gastronomiques de demain, célébrer l’excellence et la créativité culinaires, et valoriser le métier de cuisinier. Grande nouveauté cette année : le vainqueur de cette édition ouvrira un restaurant éphémère dès le lendemain de la finale et pourra prétendre à la récompense ultime – une première Étoile Michelin. Tout au long de la compétition, les inspecteurs du prestigieux guide rouge jugeront les candidats comme dans un véritable restaurant, jusqu’à la grande finale. Les chefs emblématiques du concours, Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel, conservent leur rôle essentiel. Ils auront la mission de recruter, guider et sélectionner les candidats afin de les mener jusqu’au bout de l’aventure.

