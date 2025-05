Eurovision 2025 : découvrez les résultats de la 1ère demi-finale, qui s’est qualifié ? Qui est éliminé ?

Publicité





La première demi-finale de l’Eurovision 2025 s’est déroulée hier soir à la Halle Saint-Jacques de Bâle, en Suisse, et a tenu toutes ses promesses. Devant un public enflammé et des millions de téléspectateurs à travers l’Europe, dix pays ont décroché leur place en finale, prévue ce samedi.











Publicité





Les pays qualifiés pour la finale

À l’issue d’un show haut en couleurs, entre performances spectaculaires et émotions fortes, les dix pays suivants ont été annoncés comme finalistes : Norvège, Albanie, Suède, Islande, Pays-Bas, Pologne, Saint-Marin, Estonie, Portugal, et Ukraine. Ils rejoignent le « Big 5 », les 5 pays qualifiés d’office chaque année : l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni.

Une sélection marquée par le retour en force de l’Europe du Nord et de l’Est, mais aussi par la surprise de Saint-Marin, qui continue son parcours contre toute attente.



Publicité





Les pays éliminés

Cinq pays n’ont malheureusement pas réussi à convaincre suffisamment le public et les jurys : Belgique, Slovénie, Azerbaïdjan, Chypre, et Croatie. Parmi les déceptions, l’élimination de la Belgique a particulièrement fait réagir sur les réseaux sociaux, où de nombreux fans ont salué une performance « touchante mais peut-être trop sobre pour se démarquer ».

L’Eurovision 2025 se poursuit dès ce soir avec la seconde demi-finale, où 16 autres pays tenteront à leur tour de décrocher une place pour la grande finale de samedi. Le suspense reste entier, et l’ambiance promet d’être à nouveau électrique à Bâle.