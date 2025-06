24 Heures du Mans 2025 : Ferrari triomphe avec Robert Kubica, Yifei Ye et Phil Hanson (classement)

Publicité





24h du Mans 2025 les résultats – Le rideau est tombé sur la 92e édition des 24 Heures du Mans ce dimanche 15 juin 2025, marquant une course aussi stratégique que spectaculaire. Au terme de 387 tours menés à un rythme effréné, c’est la Ferrari 499P n°83 du team AF Corse qui s’est imposée, offrant à la Scuderia son troisième succès consécutif dans la Sarthe.











Publicité





Un trio inédit sur la plus haute marche

L’équipage victorieux était composé de Robert Kubica, Yifei Ye et Phil Hanson, une équipe cliente qui a su déjouer les pronostics face aux écuries officielles. Pour Kubica, ce triomphe a une saveur toute particulière : après sa grave blessure en rallye en 2011, le Polonais signe un retour au plus haut niveau du sport automobile. À ses côtés, Yifei Ye devient le premier pilote chinois à remporter les 24 Heures du Mans, tandis que Phil Hanson savoure sa première victoire dans la catégorie reine.

Une lutte intense jusqu’au bout

La victoire n’a été assurée qu’au terme d’un duel haletant avec la Porsche 963 n°6 de l’équipe Penske, pilotée par Kévin Estre, Laurens Vanthoor et Mathieu Jaminet. Partie du fond de la grille après une disqualification en qualifications, la Porsche a opéré une remontée héroïque jusqu’à la deuxième place, échouant à seulement 14 secondes de la Ferrari victorieuse.



Publicité





La troisième marche du podium revient à la Ferrari officielle n°51 (Pier Guidi, Calado, Giovinazzi), qui complète une performance d’ensemble impressionnante du constructeur italien, avec trois voitures dans le top 4.

⏱️ Podium & top 5 général

1. Ferrari 499P #83 (AF Corse) – Kubica / Ye / Hanson (387 tours)

2. Porsche 963 #6 (Porsche Penske) – Estre / Vanthoor / Campbell (+ 14,084 s)

3. Ferrari 499P #51 (Ferrari AF Corse) – Pier Guidi / Calado / Giovinazzi (+ 28 s)

4. Ferrari 499P #50 (Ferrari AF Corse) – Fuoco / Nielsen / Molina

5. Cadillac V‑Series.R #12 (Cadillac Hertz Team Jota) – Stevens / Nato / Lynn

Ferrari place ainsi trois machines dans le top 4, et la Cadillac de l’équipe Jota complète le top 5