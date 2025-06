Publicité





20h30 le dimanche du 15 juin 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 15 juin 2025 : spéciale Sting

Sting est l’invité de l’émission « 20h30 le dimanche ». L’ancien chanteur et bassiste du groupe The Police revient sur le devant de la scène, mais cette fois dans un tout autre registre : celui de la comédie musicale. Il présente The Last Ship, un spectacle inspiré de son enfance modeste et de sa ville natale, Wallsend, près de Newcastle, autrefois portée par l’activité des chantiers navals et des mines.

Le chanteur britannique revient également sur ses grands succès — Roxanne, Every Breath You Take, Driven To Tears, Russians… — dont plusieurs reflètent ses prises de position en faveur de l’environnement ou des droits humains. Il partage sa vision du monde actuel et les causes qui lui tiennent toujours à cœur.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV