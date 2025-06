Les mystères de l’amour du 15 juin : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 21 saison 36 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 15 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 20 de la saison 36 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 21 de la saison 36 et il s’intitule « Concert triomphal ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Les mystères de l’amour du 15 juin 2025 – résumé de l’épisode 21 saison 36 « Concert triomphal »

Hélène monte pour la première fois sur scène en tant que chanteuse, accompagnée de ses garçons. Pendant ce temps, les filles lui réservent une surprise en coulisses. Stéphanie suggère une solution à Audrey et Ingrid pour les aider à se sortir de leur situation délicate. Jeanne partage un dîner en tête-à-tête avec Ricky, tandis que Pierre, toujours amnésique depuis son accident, ne se souvient toujours pas d’elle.

Les mystères de l’amour du 15 juin – extrait vidéo de l’épisode



Publicité





Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.