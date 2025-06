Tout pour la lumière spoilers : Victoria trouve un allié, le concert, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 23 au 27 juin 2025)

Publicité





Tout pour la lumière spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 23 au 27 juin 2025 – Curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Tout pour la lumière » ? Alors c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











La semaine prochaine, on peut déjà vous dire que le concert se prépare au Studio Lumière. Il est prévu vendredi et d’ici là, la pression va monter !

Victoria continue son enquête et trouve un allié inattendu alors que son ex a débarqué en tant que nouveau coach de chant au studio. De quoi raviver les douleurs du passé et les mettre en concurrence.

Lundi 23 juin 2025 (épisode 6) : Au Studio Lumière, Victoria fait face à un concurrent de taille, qui ravive ses plaies ouvertes. Au pied du mur, Tess est contrainte de révéler son mensonge. Remue-ménage à la coloc : Jacob fait la loi, à sa manière…

Mardi 24 juin 2025 (épisode 7) : Lors de son enquête, Victoria trouve un allié inattendu. En quête de gloire, Solenn scelle un deal prometteur avec Tess. A l’approche du concert et malgré ses TOC, Elise ose le grand saut

Mercredi 25 juin 2025 (épisode 8) : Eden ne sait plus à quel refrain s’accrocher. Sultana s’inquiète du rapprochement entre Nils et une autre élève. A la coloc, Jacob remet en jeu sa place de chef.

Jeudi 26 juin 2025 (épisode 9) : Chez les Delaunat, les trahisons éclipsent les bonnes nouvelles. Face à Nils, Maddie tombe des nues. Au Studio Lumière, Ali aide Elise à trouver son tempo.

Vendredi 27 juin 2025 (épisode 10) : Au Studio Lumière, le concert des élèves bat son plein ! Changement de programme lors des solos : Solenn passe de l’ombre à la lumière. Mohamed tente sa chance auprès de son crush.



