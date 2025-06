« A moi pour toujours » : votre téléfilm inédit ce 12 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« A moi pour toujours » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 12 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « A moi pour toujours ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« A moi pour toujours » : l’histoire, le casting

Shae part quelques jours au parc de Joshua Tree avec son petit ami Chris, dans le but de réfléchir à l’avenir de la maison de son père, décédé cinq ans plus tôt. Chris, professeur de photographie, prévoit de la demander en mariage lors d’une randonnée dans le désert. Avant de rejoindre le parc, le couple rend visite à Lenny, le meilleur ami du père de Shae. La jeune femme en profite pour lui présenter Chris, mais Lenny reste réservé : il avait promis à son ami défunt de l’aider à lui trouver un mari « digne de ce nom ». Lenny prévient alors Paul, garde forestier du secteur et ancien compagnon de Shae, de son retour. Paul, lui non plus, ne voit pas d’un bon œil la présence de Chris et décide de contrecarrer ses projets de demande en mariage. Mais les choses prennent une tournure inattendue…



Avec : Gia De sauvage (Shae Olson), Allen Williamson (Burke Elder), Tristan Watson (Chris Hawley), Kyla Nova (Rachel Albies)

Et à 15h50 « Le monstre de Davenwood » (rediffusion)

Maya, une journaliste brillante, est envoyée dans sa ville natale pour enquêter sur la mystérieuse disparition d’une jeune femme. À sa grande stupeur, il s’agit de Brittney, sa meilleure amie d’enfance.

Avec : Corbin Reid (Maya Taylor), Jaime M. Callica (Jamie Nelson), Dianne Adams (Blanche), Allen Sherilyn (Brittney Jones)