Ça commence aujourd’hui du 12 juin 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Adeline Toniutti

Ça commence aujourd’hui du 12 juin 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’inédit a pour thème « Mariage annulé ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 12 juin 2025 à 13h55 « Mariage annulé ! » (inédit)

Une rencontre, puis une demande en mariage six mois plus tard : entre Vanessa et cet homme, tout semblait couler de source. Pourtant, trois semaines avant la cérémonie, alors qu’ils sont en voiture, il lui annonce soudainement qu’il doute de leur compatibilité… avant de lui avouer qu’il ne l’aime plus. Un témoignage bouleversant à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Violences conjugales : elles trouvent le courage de parler enfin ! » (rediffusion)

Depuis près de sept ans, Ça commence aujourd’hui s’engage aux côtés de la lutte contre les violences faites aux femmes en offrant un espace de parole à ses invités. Aujourd’hui, trois personnalités – Adeline Toniutti, Babette de Rozières et Judith Chemla – ont choisi de briser le silence en témoignant des violences subies de la part de leur ex-conjoint.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 12 juin 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.