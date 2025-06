Plus belle la vie spoiler : le choc, Chloé a été enlevée ! (13 juin 2025)

Publicité





On peut dire que ça va sérieusement se compliquer pour Chloé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, demain, dans l’épisode du vendredi 13 juin 2025, l’ex co-détenue de Luna va disparaitre ! Luna est très inquiète et la cherche partout, mais Chloé a été enlevée !











En effet, alors que Babeth soupçonne Chloé d’être son agresseur et celle qui a volé les médicaments au cabinet médical, Luna la défend et est certaine qu’il y a une autre explication… Elle recherche Chloé, qui est sur messagerie et a planté ses ménages prévus chez des particuliers. Elle s’inquiète, d’autant qu’elle a rendez-vous avec Armand Billard et sa fille, Elena, pour la visite de son logement.

Mais Chloé ne vient pas au rendez-vous… Luna supplie Armand de ne pas faire son rapport en attendant de savoir ce qui se passe. Elle réussit aussi à convaincre Babeth d’attendre avant de faire part de ses soupçons à Patrick.



Pendant ce temps là, Chloé pleure.. Elle est séquestrée dans une chambre !