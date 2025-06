« Mariés au premier regard » spoiler : quels couples vont rester mariés ? Qui va divorcer ? Réponses !

Publicité





Alors que l’épisode 15 de la saison 9 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, il ne vous reste plus qu’un seul épisode à découvrir la semaine prochaine avec le bilan des quatre derniers couples de la saison. Vous voulez déjà savoir quels couples vont rester mariés et quels couples vont choisir de divorcer ? On vous dit tout !











Dans l’épisode 16 lundi prochain sur M6, place au bilan pour Clémence et Malik, Laurent et Marie, Mallaury et Mélanie, et Marina et David.

Clémence et Malik décident évidemment de rester mariés. Et ils vont annoncer aux expertes qu’ils partent en voyages de noces bis à l’Ile Maurice. Leur histoire est très belle !

De leur côté, Mallaury et Mélanie vont décider de divorcer. Mélanie assure avoir tout essayé mais Mallaury lui reproche l’inverse.



Marina et David, qui s’étaient laissés une seconde chance, confirment finalement qu’ils préfèrent divorcer.

Quant à Laurent et Marie, ça n’a pas marché et c’est le divorce avant même de retrouver les expertes !

Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 16 juin pour suivre le dernier épisode de la saison de « Mariés au premier regard » !