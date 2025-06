Un Si Grand Soleil du 10 juin : Louis se fait trahir, Cécile s’acharne (résumé épisode 1660 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1660 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 10 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Achille a un ds sur les probabilités, Florent lui dit qu’il adorait ça. Cécile lui met la pression. Elle dit ensuite à Florent qu’elle a reçu une proposition de la banque pour un rendez-vous pour leur prêt immobilier. Il dit que ça l’arrange pas, elle l’envoie balader. Florent reçoit un appel de Fabrice et lui donne rendez-vous au cabinet.

Boris est sur une appli de rencontres et swipe. Laurine se moque. Catherine les rejoint et leur propose un dîner à la maison pour rencontrer Pascal. Boris est d’accord, Laurine accepte aussi et veut le remercier d’avoir aidé Louis. Boris est surpris du revirement de Laurine.



Publicité





Louis se plaint auprès de son père de se retrouver salarié d’une boite qui n’est plus la sienne. Marc lui rappelle qu’il va lui laisser le pouvoir de faire ce qu’il veut et ce qu’il aime. Louis reçoit un appel, sa cargaison a été débloquée grâce au réseau de Marceau, qui a passé un coup de fil. Louis peine à se réjouir.

Fabrice explique à Florent qu’un type a essayé de le tuer en lui fonçant dessus en voiture. Florent pense qu’il doit déposer plainte et il va demander à la juge de le placer sous protection policière. Il ne le lâchera pas et l’accompagne au commissariat.

Fabrice est reçu par Yann pour porter plainte. Il n’a rien pour identifier son agresseur. Florent pense que c’est à cause de l’article à charge de Midi Libre. Fabrice ajoute que son beau-frère est très remonté contre lui…

Le client de Louis est ravi de la commande et il s’en veut de lui avoir collé la pression. Il sait qu’il a du revendre son entreprise et l’encourage à ne pas baisser les bras. Louis lui parle des 20.000 sweats qu’il s’était engagé à prendre, ils concluent le deal.

Yann parle de la plainte de Fabrice à Elise et Thierry. Elise pense que ça ressemble à une stratégie de défense mais Yann l’a trouvé flippé.

Le greffier de Cécile lui montre la demande de Florent de mise sous protection de son client, Fabrice Guillon. Cécile s’emporte, il n’y a aucune preuve de l’agression ! Pendant ce temps là, Fabrice appelle Marc pour l’accuser d’être responsable de la tentative de meurtre.

Catherine est au téléphone avec Alix, qui est surprise qu’elle ait demandé à son mec d’aider Louis. Alix pense qu’elle doit laisser une chance à Louis. Pendant ce temps là, Louis rumine auprès de Laurine : Marceau aurait pu l’aider au lieu de racheter son entreprise. Laurine pense qu’il est naïf, il n’y a rien de gratuit dans le monde des affaires !

Florent a cuisiné, Cécile rentre. Elle lui annonce qu’elle refuse sa demande concernant Fabrice. Florent est sous le choc. Il essaie d’appeler Fabrice pour le prévenir mais il est sur messagerie.

Marceau appelle Catherine, il sera en retard car il a un dîner d’affaire. Un entrepreneur veut racheter la boite de Louis au double du prix ! Son acheteur arrive, c’est Vasquez !

Fabrice écoute le message de Florent dans la rue, il lui dit d’être prudent… Pendant ce temps là, Elise interroge Yves au commissariat. Il s’énerve et hurle sur Elise et Thierry. Il dit que si Fabrice était mort, il n’aurait pas pleuré !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil Spoiler : Fabrice en cavale, Emma opérée d’urgence (épisode du 12 juin)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.