Des racines et des ailes du 11 juin : le sommaire ce soir sur France 3

Des racines et des ailes du 11 juin 2025 – C’est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « Jubilé du Vatican, quand Rome retrouve sa splendeur ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 11 juin « Jubilé du Vatican, quand Rome retrouve sa splendeur »

Rome vit une année 2025 hors du commun, marquée par l’élection du nouveau pape, Léon XIV, et le jubilé du Vatican. Tous les 25 ans, ce rendez-vous exceptionnel plonge la Ville éternelle dans une effervescence unique, où monuments et chefs-d’œuvre sont restaurés et sublimés pour l’occasion.

Nous avons suivi les préparatifs de cette année intense, des coulisses les plus secrètes du Vatican aux trésors emblématiques de Rome.



À la basilique Saint-Pierre, les artisans s’activent pour redonner leur éclat aux œuvres majeures. Parmi elles, le monumental baldaquin baroque du Bernin, haut de 29 mètres, fait l’objet d’une restauration minutieuse, offrant une perspective inédite sur l’édifice.

Non loin de là, sur la place Saint-Pierre, Gaétan Gaillard débute sa formation au sein de la plus petite armée du monde : la garde suisse. Entre cérémonial, entraînement au combat et maniement des armes, il se prépare à assurer la protection du pape.

Pendant ce temps, l’architecte Agnès Chodzko veille à la restauration des églises françaises de la ville. Parmi ses chantiers, la majestueuse Trinité-des-Monts, qui domine la place d’Espagne, et Saint-Louis-des-Français, célèbre pour ses toiles du Caravage, retrouvent peu à peu leur splendeur.

Au palais Farnèse, siège de l’ambassade de France, les restaurateurs s’attellent à la somptueuse corniche dessinée par Michel-Ange. La redécouverte de mystérieux graffitis dans la galerie des Carrache vient enrichir ce lieu d’histoire et de secrets.

Mais Rome, c’est aussi l’art de la table. Le chef étoilé franco-italien Anthony Genovese sillonne la ville en vespa à la recherche des meilleures saveurs pour imaginer un menu d’exception dédié au jubilé. Une escapade gourmande au cœur des traditions culinaires romaines.